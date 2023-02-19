Глава Офиса Зеленского заявил, что ВСУ не уйдут из Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены уходить из города Бахмут (Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», — сказал Андрей Ермак британской газете The Times, отвечая на соответствующий вопрос.
Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. Сейчас там идут активные городские бои.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены уходить из города Бахмут (Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», — сказал Андрей Ермак британской газете The Times, отвечая на соответствующий вопрос. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. Сейчас там идут активные городские бои.