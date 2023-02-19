Глава Офиса Зеленского заявил, что ВСУ не уйдут из Бахмута

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Украина продолжает оборону Бахмута, сообщил Андрей Ермак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены уходить из города Бахмут (Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», — сказал Андрей Ермак британской газете The Times, отвечая на соответствующий вопрос.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. Сейчас там идут активные городские бои.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены уходить из города Бахмут (Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», — сказал Андрей Ермак британской газете The Times, отвечая на соответствующий вопрос. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. Сейчас там идут активные городские бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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