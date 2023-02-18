Зеленский ввел санкции против девяти топ-менеджеров екатеринбургского банка

Владимир Зеленский ввел ограничения против девяти екатеринбургских топ-менеджеров Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Девять топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка попали под станционные ограничения, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Информация об этом следует из документа, опубликованного на официальном сайте украинского лидера.

Евгений Болотин, Сергей Викторов, Андрей Корюков, Евгений Порунов, Игорь Сутягин, Алексей Брижицкий, Алексей Павлов, Станислав Чернецкий, Александр Ковальчик — члены совета директоров Екатеринбургского муниципального банка, указаны в санкционном списке подписанным Владимиром Зеленским. Ограничения будут действовать 10 лет.

Теперь топ-менеджерам екатеринбургского банка заблокировали активы, запретили вывод средств за пределы Украины, остановили выполнение экономических и финансовых обязательств. Кроме этого, свердловчанам отменили визы в Украину и запретили там покупку недвижимости.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Зеленский вводил санкции против топ-менеджеров свердловских заводов. Также агентство сообщало, что украинский лидер ввел ограничения на 50 лет в отношении десяти свердловских компаний.