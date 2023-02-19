Эксперты «Авито Авто» назвали наиболее востребованные импортные машины в ЯНАО

«Авито Авто»: в ЯНАО из автомобилей премиум-класса востребованы BMW и Lexus

20 февраля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

BMW лидирует среди продаж подержанных иномарок в ЯНАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику продаж автомобилей премиальных брендов с пробегом в ЯНАО. По словам аналитиков, в топ вошли BMW 5 серии и Lexus RX. «Наиболее активным спросом на „Авито Авто“ в период с 1 января по 16 февраля в ЯНАО из автомобилей премиальных брендов с пробегом пользовались следующие модели (в порядке убывания доли спроса): BMW 5 серии, Lexus RX, Infiniti FX35, Mercedes-Benz E-класса, Audi A6. Средняя цена автомобилей с пробегом бренда Mercedes-Benz в ЯНАО в указанный период составила 1 450 000 рублей, бренда BMW — 950 000, Lexus — 2 580 000 рублей», — рассказали эксперты «Авито Авто». По доле предложения в сегменте автомобилей с пробегом премиальных брендов в ЯНАО в начале 2023 года лидируют: Mercedes-Benz с долей в сегменте в 23%, BMW с долей в сегменте в 21% и Lexus c долей в сегменте в 19%. При этом отмечается, что количество предложений таких премиальных брендов как Lexus, Audi, Infiniti, Volvo, Land Rover, Porsche, Cadillac, Jaguar, MINI и Genesis в регионе не сократилось. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое Lexus LX продают по цене двух двухкомнатных квартир в Салехарде. Продавец оценил автомобиль в 16 миллионов рублей.

Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику продаж автомобилей премиальных брендов с пробегом в ЯНАО. По словам аналитиков, в топ вошли BMW 5 серии и Lexus RX. «Наиболее активным спросом на „Авито Авто“ в период с 1 января по 16 февраля в ЯНАО из автомобилей премиальных брендов с пробегом пользовались следующие модели (в порядке убывания доли спроса): BMW 5 серии, Lexus RX, Infiniti FX35, Mercedes-Benz E-класса, Audi A6. Средняя цена автомобилей с пробегом бренда Mercedes-Benz в ЯНАО в указанный период составила 1 450 000 рублей, бренда BMW — 950 000, Lexus — 2 580 000 рублей», — рассказали эксперты «Авито Авто». По доле предложения в сегменте автомобилей с пробегом премиальных брендов в ЯНАО в начале 2023 года лидируют: Mercedes-Benz с долей в сегменте в 23%, BMW с долей в сегменте в 21% и Lexus c долей в сегменте в 19%. При этом отмечается, что количество предложений таких премиальных брендов как Lexus, Audi, Infiniti, Volvo, Land Rover, Porsche, Cadillac, Jaguar, MINI и Genesis в регионе не сократилось. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое Lexus LX продают по цене двух двухкомнатных квартир в Салехарде. Продавец оценил автомобиль в 16 миллионов рублей.