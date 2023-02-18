Финансовый аналитик спрогнозировал снижение цен на жилье в РФ на 30%

Стоимость недвижимости в валютном выражении будет падать, и к весне 2024 года достигнет снижения на 30% в долларах. Такой прогноз дал финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.
«Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях — на 8-10% к весне 2024 года», — приводит слова Звездина «Прайм». По его мнению, разница между процентами обусловлена прогнозами, согласно которым курс доллара будет расти, а цены на недвижимость падать.
Аналитик уточнил, что эти данные помогают определиться с решением о покупке жилья. Звездин считает, что согласно прогнозу лучше на время отказаться от приобретения недвижимости.
Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев оценил рынок недвижимости и сделал свой прогноз. По его словам, в 2023 году жилье будет дорожать в пределах инфляции, передают «Известия».
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