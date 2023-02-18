18 февраля 2023

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение цен на жилье в РФ на 30%

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Аналитик дал свой прогноз на рынок недвижимости Фото:

Стоимость недвижимости в валютном выражении будет падать, и к весне 2024 года достигнет снижения на 30% в долларах. Такой прогноз дал финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.

«Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях — на 8-10% к весне 2024 года», — приводит слова Звездина «Прайм». По его мнению, разница между процентами обусловлена прогнозами, согласно которым курс доллара будет расти, а цены на недвижимость падать.

Аналитик уточнил, что эти данные помогают определиться с решением о покупке жилья. Звездин считает, что согласно прогнозу лучше на время отказаться от приобретения недвижимости.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев оценил рынок недвижимости и сделал свой прогноз. По его словам, в 2023 году жилье будет дорожать в пределах инфляции, передают «Известия».

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Стоимость недвижимости в валютном выражении будет падать, и к весне 2024 года достигнет снижения на 30% в долларах. Такой прогноз дал финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. «Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях — на 8-10% к весне 2024 года», — приводит слова Звездина «Прайм». По его мнению, разница между процентами обусловлена прогнозами, согласно которым курс доллара будет расти, а цены на недвижимость падать. Аналитик уточнил, что эти данные помогают определиться с решением о покупке жилья. Звездин считает, что согласно прогнозу лучше на время отказаться от приобретения недвижимости. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев оценил рынок недвижимости и сделал свой прогноз. По его словам, в 2023 году жилье будет дорожать в пределах инфляции, передают «Известия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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