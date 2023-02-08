В каких крупных городах можно найти квартиру дешевле миллиона

Риелторы предостерегли от покупки слишком дешевых квартир

08 февраля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Чаще всего дешевую квартиру можно найти в старых домах малой этажности, сказал Сергей Зайцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Больше всего шансов найти квартиру стоимостью до миллиона рублей в Челябинске, Омске и Красноярске. Об этом URA.RU сообщили эксперты по недвижимости. Как отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, всего на российском рынке вторичного жилья насчитывается до 4,4% таких квартир. «Самая большая доля квартир на вторичном рынке по цене до одного миллиона рублей среди городов-миллионников в Челябинске (0,79%), Омске (0,64%), Красноярске (0,6%), Волгограде (0,44%) и Самаре (0,39%). Также в десятку лидеров вошли: Пермь (0,28%), Ростов-на-Дону (0,14%), Краснодар (0,12%), Воронеж (0,11%) и Екатеринбург (0,08%). Количество же квартир стоимостью до одного миллиона рублей в Московской и Ленинградской областях составило 0,05% и 0,09% соответственно. Как правило, в столичном регионе — это жилье на расстоянии более 100-150 километров от МКАД, в Ленинградской области от 50 километров от КАД. Аналогичные показатели по доле квартир по цене до одного миллиона рублей у Уфы, Казани и Новосибирска. Она составляет всего 0,06%», — сообщили эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи». Сергей Зайцев добавил, что чаще всего дешевые квартиры можно встретить в старом жилом фонде. «В России около 4,4% квартир на вторичном рынке выставлены на продажу стоимостью менее миллиона рублей. Такие цены, как правило, в промышленных районах, в пригороде, нередко в двух- и трехэтажных домах старой постройки с неудовлетворительным состоянием. Плюс нежилые помещения, которые позиционируют, как те, в которых можно проживать. Это один из самых опасных типов недвижимости, где документы требуют особой проверки, как в части дома, так и его собственников. Очень часто мы не допускаем такие объекты к продаже, поскольку они не соответствуют требованиям гарантий безопасности сделки», — подчеркнул собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше всего шансов найти квартиру стоимостью до миллиона рублей в Челябинске, Омске и Красноярске. Об этом URA.RU сообщили эксперты по недвижимости. Как отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, всего на российском рынке вторичного жилья насчитывается до 4,4% таких квартир. «Самая большая доля квартир на вторичном рынке по цене до одного миллиона рублей среди городов-миллионников в Челябинске (0,79%), Омске (0,64%), Красноярске (0,6%), Волгограде (0,44%) и Самаре (0,39%). Также в десятку лидеров вошли: Пермь (0,28%), Ростов-на-Дону (0,14%), Краснодар (0,12%), Воронеж (0,11%) и Екатеринбург (0,08%). Количество же квартир стоимостью до одного миллиона рублей в Московской и Ленинградской областях составило 0,05% и 0,09% соответственно. Как правило, в столичном регионе — это жилье на расстоянии более 100-150 километров от МКАД, в Ленинградской области от 50 километров от КАД. Аналогичные показатели по доле квартир по цене до одного миллиона рублей у Уфы, Казани и Новосибирска. Она составляет всего 0,06%», — сообщили эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи». Сергей Зайцев добавил, что чаще всего дешевые квартиры можно встретить в старом жилом фонде. «В России около 4,4% квартир на вторичном рынке выставлены на продажу стоимостью менее миллиона рублей. Такие цены, как правило, в промышленных районах, в пригороде, нередко в двух- и трехэтажных домах старой постройки с неудовлетворительным состоянием. Плюс нежилые помещения, которые позиционируют, как те, в которых можно проживать. Это один из самых опасных типов недвижимости, где документы требуют особой проверки, как в части дома, так и его собственников. Очень часто мы не допускаем такие объекты к продаже, поскольку они не соответствуют требованиям гарантий безопасности сделки», — подчеркнул собеседник URA.RU.