Авиакомпания Utair ужесточила правила для тюменских пассажиров

На рейсах авиакомпании Utair стали строже следить за соблюдением норм провоза ручной клади пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино стали строже проверять параметры ручной клади пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании Utair. Об этом URA.RU рассказали клиенты перевозчика. По их словам, при малейшем нарушении норм провоза клади, с пассажиров берут дополнительные деньги.

«На прошлой неделе я летал из Тюмени в Ханты-Мансийск. Взял билет по тарифу „Минимум“. Пока стоял в очереди на регистрацию, очень удивился: пассажиров через одного отправляли сначала к калибратору ручной клади, а затем — в кассы. Оказалось, что многие не уложились в оплаченные параметры ручной клади. За перевес и негабарит теперь заставляют платить. То есть, либо покупать „увеличенную“ ручную кладь, либо багаж. Раньше как-то шли навстречу в плане таких вопросов», — рассказал URA.RU один из пассажиров.

Его слова косвенно подтвердил другой клиент авиакомпании. «На днях летал с ребенком в ХМАО, у нас на двоих была одна сумка весом около 7 кг. Сказали, что перевес. Я ответил, что по купленным билетам на двоих мы можем провезти ручную кладь весом 10 кг: 5 кг с одного билета и 5 кг с другого. Сотрудники сказали, что „складывать“ в данном случае нельзя. Чтобы не доплачивать за багаж, пришлось покупать пакет и половину вещей перекладывать туда», — рассказал URA.RU один из пассажиров.

В авиакомпанию Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что минимальная стоимость авиабилетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень перевозчика Utair за 9 месяцев выросла с 6 до 10 тыс. рублей. Разницу в цене заметили пассажиры, которые регулярно пользуются услугами авиакомпании.