Сын Пумпянского переезжает в Турцию из-за санкций

Сын уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского, основателя ТМК, попал под санкции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сын уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр попал под персональные санкции, из-за чего вынужден переехать из Швейцарии в Турцию. Как рассказал сам Пумпянский изданию Blick, он не может обслуживать ипотеку в Швейцарии из-за заблокированных счетов.

«Должен вернуть арендованный автомобиль серии BMW X7, срок действия автостраховки истекает в конце года. Ипотеку больше нельзя обслуживать, а у семьи осталось немного денег. Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», — сообщает издание со ссылкой на слова Александра Пумпянского.

По словам самого Александра, он со своей женой уехал к друзьям в Турцию. В Швейцарии родились трое его детей, сам он проживал там с 2016 года. Однако с марта сын уральского миллиардера не может добиться от местных властей объяснений блокировки его счетов.

В марте санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривали через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского.

США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.