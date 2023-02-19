Риелторы рассказали, где в Тюмени можно купить самые дешевые садовые участки

Бюджетные участки в Тюмени продаются по Велижанскому, Салаирскому и Тобольскому тракту

Самые бюджетные участки в Тюмени начинаются от 10 до 56 тысяч рублей за сотку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Самые недорогие садовые участки в пригороде Тюмени продаются на Велижанском тракте, в Богандинском районе и на Тобольском тракте. Об этом сообщает риелтор крупного федерального агентства недвижимости «Этажи» Кристина Бронникова.

«Велижанский тракт, по-моему, самый недооцененный. Там чудесная природа, заповедные места, красивые озера. В прошлом месяце там продали участок 15 соток всего за 99 тысяч рублей. Чуть больше шести тысяч за сотку. На этом тракте считается самая доступная цена. Еще можно рассмотреть Салаирский тракт: по нему много дачек, бывает, продают почти даром. Старый дом под снос и строят новый», — рассказывает риелтор.

По данным сайта «Этажи», самый дешевый участок продается в Богандинском районе. За 12 соток земли здесь просят 125 тысяч рублей, что составляет чуть больше 10 тысяч рублей за сотку.

За участок в пять соток по Тобольскому тракту продавцы запрашивают 280 тысяч рублей. Цена за сотку здесь — 56 тысяч рулей. Чуть дороже обойдется земля по Салаирскому тракту. Здесь продается участок с летним домиком за 340 тысяч рублей. Площадь территории — 10 соток, 34 тысячи рублей за сотку.

Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени выгодно приобрести недвижимость. Речь идет о покупке квартиры и загородных участках в наиболее привлекательных районах.