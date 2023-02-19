В военную часть Челябинской области набирают контрактников

Ведется набор в военную часть № 3442 в Трехгорном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В военную часть № 3442 в Трехгорном (Челябинская область) набирают военных для службы по контракту. Согласно объявлению о наборе, опубликованном в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском военном округе, набор не связан со спецоперацией РФ на Украине.

«Военная служба по контракту в Трехгорном в/ч 3442 Челябинская область. Набор на военную службу не связан со спецоперацией. Официальное трудоустройство, бесплатное медицинское обслуживание. Отпуск от 35 до 50 суток, военная ипотека, возможность приобрести жилье в собственность в любом городе России», — говорится в объявлении.

При отборе кандидатов обращают внимание на их прежнее место работы. Уволенные по несоблюдению условий контракта теряют все шансы на подписание нового. Также не рассматривают кандидатов с судимостью и лишенных водительского удостоверения.

Прошедшие отбор и подписавшие контракт получают все льготы, положенные военнослужащим. Помимо стабильной зарплаты они получают ежегодную материальную помощь, санитарно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно на военнослужащего и одного члена семьи.

Ранее на базе в Трехгорном открывался набор на службу по контракту для охраны артвооружения. Все подписавшие контракт получали все социальные гарантии военнослужащих.