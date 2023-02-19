Пенсионер из ХМАО выиграл два миллиона в лотерею

20 февраля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Выигранные деньги победитель планирует отдать детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионер из ХМАО Александр Гайлит выиграл 1 923 077 рублей в лотерею. Победитель, как рассказали URA.RU в пресс-службе всероссийских государственных лотерей «Столото», планирует отдать выигранные деньги детям. «Александр Гайлит из ХМАО победил в праздничном 527 тираже государственной „Жилищной лотереи“, по итогам которого он выиграл 1 923 077 рублей. Призовые средства счастливчик разделит между дочерьми», — сообщает «Столото». Гайлит до пенсии работал взрывотехником геофизических работ. По его словам, продавец написала ему размер приза на листе бумаги. «У меня дыхание перехватило, по дороге домой в машине даже слезу пустил от радости и позвонил жене. Она сразу поверила мне, потому что подумала, что так подшутить над ней я точно не мог», — рассказывает победитель. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО выиграли в новогодней лотерее более 20 миллионов рублей. Всего в округе было приобретено 118 143 выигрышных билета «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото».

Пенсионер из ХМАО Александр Гайлит выиграл 1 923 077 рублей в лотерею. Победитель, как рассказали URA.RU в пресс-службе всероссийских государственных лотерей «Столото», планирует отдать выигранные деньги детям. «Александр Гайлит из ХМАО победил в праздничном 527 тираже государственной „Жилищной лотереи“, по итогам которого он выиграл 1 923 077 рублей. Призовые средства счастливчик разделит между дочерьми», — сообщает «Столото». Гайлит до пенсии работал взрывотехником геофизических работ. По его словам, продавец написала ему размер приза на листе бумаги. «У меня дыхание перехватило, по дороге домой в машине даже слезу пустил от радости и позвонил жене. Она сразу поверила мне, потому что подумала, что так подшутить над ней я точно не мог», — рассказывает победитель. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО выиграли в новогодней лотерее более 20 миллионов рублей. Всего в округе было приобретено 118 143 выигрышных билета «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото».