Роспотребнадзор предостерег тюменцев от отравлений блинами

20 февраля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор озвучил рекомендации для тюменцев на масленичную неделю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Роспотребнадзор по Тюменской области предостерег жителей от отравлений блинами в Масленицу. Сводка пищевого поведения в праздничную неделю опубликована на сайте ведомства. Упаковка должна быть целостной, с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. На упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, ее составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя и тд.

Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц.

Обратите внимание на условия реализации продукции: соблюдение правил гигиены продавцом (чистая форма, головной убор), чистота на рабочем месте, условия хранения начинок и других ингредиентов.

У производителей обязательно должны быть документы, подтверждающие безопасность продуктов, а также состояние здоровья тех, кто их готовит.

Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли с рук и торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены.

Перед употреблением пищи на улице обработайте руки дезинфицирующими салфетками или антисептиком.

Не переедайте. Главное — умеренность. Масленичная неделя в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. Власти обещают праздничную программу, которая продлится всю неделю на пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор предложил создать в Тюменской области блинную столицу Сибири. По задумке губернатора, получить такой статус должен Ялуторовск, в котором в 2022 году испекли самый большой блин в России.

Роспотребнадзор по Тюменской области предостерег жителей от отравлений блинами в Масленицу. Сводка пищевого поведения в праздничную неделю опубликована на сайте ведомства. Масленичная неделя в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. Власти обещают праздничную программу, которая продлится всю неделю на пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор предложил создать в Тюменской области блинную столицу Сибири. По задумке губернатора, получить такой статус должен Ялуторовск, в котором в 2022 году испекли самый большой блин в России.