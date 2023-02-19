19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Роспотребнадзор предостерег тюменцев от отравлений блинами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Роспотребнадзор озвучил рекомендации для тюменцев на масленичную неделю Фото:

Роспотребнадзор по Тюменской области предостерег жителей от отравлений блинами в Масленицу. Сводка пищевого поведения в праздничную неделю опубликована на сайте ведомства.

  • Упаковка должна быть целостной, с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. На упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, ее составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя и тд.
  • Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц.
  • Обратите внимание на условия реализации продукции: соблюдение правил гигиены продавцом (чистая форма, головной убор), чистота на рабочем месте, условия хранения начинок и других ингредиентов.
  • У производителей обязательно должны быть документы, подтверждающие безопасность продуктов, а также состояние здоровья тех, кто их готовит.
  • Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли с рук и торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены.
  • Перед употреблением пищи на улице обработайте руки дезинфицирующими салфетками или антисептиком.
  • Не переедайте. Главное — умеренность.

Масленичная неделя в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. Власти обещают праздничную программу, которая продлится всю неделю на пешеходной улице Дзержинского.

Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор предложил создать в Тюменской области блинную столицу Сибири. По задумке губернатора, получить такой статус должен Ялуторовск, в котором в 2022 году испекли самый большой блин в России.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Роспотребнадзор по Тюменской области предостерег жителей от отравлений блинами в Масленицу. Сводка пищевого поведения в праздничную неделю опубликована на сайте ведомства. Масленичная неделя в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. Власти обещают праздничную программу, которая продлится всю неделю на пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор предложил создать в Тюменской области блинную столицу Сибири. По задумке губернатора, получить такой статус должен Ялуторовск, в котором в 2022 году испекли самый большой блин в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...