В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве любовника и матери своей бывшей жены

По подозрению в совершении двойного убийства задержан 38-летний житель Тюмени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек, которое произошло 19 февраля. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о том, что накануне тюменец напал с ножом на новую семью своей бывшей жены, убив нового мужа и мать экс-супруги.

«19.02.2023 около 16 часов 30 минут в одной из квартир Тюмени обнаружены трупы женщины 1957 года рождения и мужчины 1987 года рождения с колотыми ранениями грудной клетки. Кроме того, из указанной квартиры в лечебное учреждение доставлена женщина 1981 года рождения с колото-резаными ранениям грудной клетки. По подозрению в совершении преступлений задержан ранее судимый 38-летний житель Тюмени», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в результате ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц, а также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц. Еще одна пострадавшая, предположительно, бывшая жена подозреваемого, находится в реанимации. «После обследований пациент переведен в отделение реанимации, где получает всю необходимую помощь. Состояние тяжелое», — рассказали URA.RU в областном департаменте здравоохранения.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени совершено двойное убийство. Тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире одного из домов по улице Тульской.