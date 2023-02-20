El Pais раскрыла, почему Украина до сих пор не проиграла России

El Pais: Украина не проиграла в конфликте с Россией благодаря артиллерии НАТО

20 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Без артиллерии НАТО Киев давно бы уже проиграл в конфликте, заявил Кристиан Сегура Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не проиграла в противостоянии с Россией только благодаря гаубицам НАТО калибром в 155 миллиметров. Об этом написал журналист Кристиан Сегура. По его словам, без этого оружия Киев давно бы уже потерпел поражение. «Есть вооружение, в котором Украина превосходит Россию. По численности не превосходит, но по эффективности есть: артиллерия НАТО средней и большой дальности калибра 155 миллиметров. Без этих гаубиц, возможно, Украина уже проиграла бы в конфликте», — указал Кристиан Сегуро в материале для El Pais . После того как Россия начала проводить специальную военную операцию страны НАТО начали поставлять на Украину различное вооружение в качестве военной поддержки. Так, в СВР ранее сообщили, что Североатлантический альянс предоставил 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 систем артиллерии, напоминает RT.

Украина не проиграла в противостоянии с Россией только благодаря гаубицам НАТО калибром в 155 миллиметров. Об этом написал журналист Кристиан Сегура. По его словам, без этого оружия Киев давно бы уже потерпел поражение. «Есть вооружение, в котором Украина превосходит Россию. По численности не превосходит, но по эффективности есть: артиллерия НАТО средней и большой дальности калибра 155 миллиметров. Без этих гаубиц, возможно, Украина уже проиграла бы в конфликте», — указал Кристиан Сегуро в материале для El Pais. После того как Россия начала проводить специальную военную операцию страны НАТО начали поставлять на Украину различное вооружение в качестве военной поддержки. Так, в СВР ранее сообщили, что Североатлантический альянс предоставил 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 систем артиллерии, напоминает RT.