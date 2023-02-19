Курганский военный завод проводит вербовку новых сотрудников на выездных собеседованиях

Курганский производитель БМП вербует сотрудников на выездах в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители оборонного завода «Курганмашзавод» проведут в администрации Кетовского округа выездное собеседование с кандидатами на вакантные места предприятия. Об этом сообщила кетовская мэрия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«ПАО „Курганмашзавод“ проводит открытый отбор (гарантированное собеседование) с гражданами, желающими трудоустроиться на предприятие», — информирует пост на стене группы мэрии. Встреча с желающими узнать о работе на КМЗ состоится 22 февраля.

Местом проведения мероприятия объявлено здание администрации округа. Как сообщили в мэрии, заводчане расскажут о вакансиях предприятия и условиях труда.

Редакция URA.RU направило запрос на курганское оборонное предприятие с просьбой прокомментировать выездные собеседования в мэриях области. На момент публикации новости ответ от предприятия не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что на Курганмашзаводе запустили акцию среди сотрудников по привлечению друзей. Заводчанам пообещали по пять тысяч рублей за каждого приведенного на предприятие сотрудника.