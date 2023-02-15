На Курганмашзаводе запустили акцию «Приведи друга» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий боевые машины пехоты, запустил акцию «Приведи друга». В рамках нее заводчанам обещают премию в размере 5 000 рублей за каждого вновь прибывшего работника. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия.

«На предприятии стартовала программа „Приведи друга“. За каждого нового работника Курганмашзавод заплатит заводчанам вознаграждение 5 000 рублей. Количество привлекаемых работников по 22 рабочим специальностям не ограничено», — говорится в сообщении.

Среди востребованных профессий: машинист крана, сверловщик, токарь, оператор станков с ПУ, электросварщик (от 4-го разряда), слесарь-ремонтник (от 5-го разряда), фрезеровщик, шлифовщик, наладчик автоматов и полуавтоматов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ. Вознаграждение будет выплачиваться за каждого вновь привлеченного сотрудника только по 22 специальностям из списка. Акция действует до 31 мая 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что на оборонном заводе Кургана ищут испытателей минометов и артиллерийских орудий. На данную вакансию открыто 13 рабочих мест. Также на предприятии требуются водители-испытатели на зарплату от 53 тысяч рублей.