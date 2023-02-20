МИД Китая жестко ответил США на обвинения в помощи России

МИД Китая: США не имеют права указывать Пекину
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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, пекин, флаг, китай
Китай содействует проведению переговоров, заявил Вань Вэньбинь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оружие в зону конфликта на Украине поставляет США, а не Китай. Вашингтону стоит перестать распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. С таким заявлением выступил китайский дипломат Вань Вэньбинь на брифинге в понедельник.

«Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Представитель МИД КНР Вань Вэньбинь также отметил, что международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта. «Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай», — заключил он.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозой в адрес заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он предупредил о последствиях, ожидающих Китай, в случае оказания военной помощи России.

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Оружие в зону конфликта на Украине поставляет США, а не Китай. Вашингтону стоит перестать распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. С таким заявлением выступил китайский дипломат Вань Вэньбинь на брифинге в понедельник. «Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию», — приводит слова дипломата РИА Новости. Представитель МИД КНР Вань Вэньбинь также отметил, что международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта. «Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай», — заключил он. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозой в адрес заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он предупредил о последствиях, ожидающих Китай, в случае оказания военной помощи России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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