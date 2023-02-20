МИД Китая жестко ответил США на обвинения в помощи России

МИД Китая: США не имеют права указывать Пекину

20 февраля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Китай содействует проведению переговоров, заявил Вань Вэньбинь Фото: poeloq /Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие в зону конфликта на Украине поставляет США, а не Китай. Вашингтону стоит перестать распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. С таким заявлением выступил китайский дипломат Вань Вэньбинь на брифинге в понедельник. «Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию», — приводит слова дипломата РИА Новости. Представитель МИД КНР Вань Вэньбинь также отметил, что международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта. «Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай», — заключил он. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозой в адрес заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он предупредил о последствиях, ожидающих Китай, в случае оказания военной помощи России.

Оружие в зону конфликта на Украине поставляет США, а не Китай. Вашингтону стоит перестать распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. С таким заявлением выступил китайский дипломат Вань Вэньбинь на брифинге в понедельник. «Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию», — приводит слова дипломата РИА Новости. Представитель МИД КНР Вань Вэньбинь также отметил, что международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта. «Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай», — заключил он. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозой в адрес заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он предупредил о последствиях, ожидающих Китай, в случае оказания военной помощи России.