Блинкен начал угрожать китайскому дипломату из-за спецоперации РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозой в адрес заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он заявил о последствиях, которые могут наступить для КНР, если та окажет материальную поддержку России в контексте спецоперации.
«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в спецоперации — прим. URA.RU) или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США. Встреча дипломатов прошла на полях международной конференции в Мюнхене.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщал, что США опасаются открытой военной поддержки Китая российской спецоперации. Пока, по мнению американской стороны, КНР может поставлять России униформу и бронежилеты. При этом МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине, поскольку те поставляют Киеву военную технику.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозой в адрес заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он заявил о последствиях, которые могут наступить для КНР, если та окажет материальную поддержку России в контексте спецоперации. «Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в спецоперации — прим. URA.RU) или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США. Встреча дипломатов прошла на полях международной конференции в Мюнхене. Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщал, что США опасаются открытой военной поддержки Китая российской спецоперации. Пока, по мнению американской стороны, КНР может поставлять России униформу и бронежилеты. При этом МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине, поскольку те поставляют Киеву военную технику.