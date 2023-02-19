Уральский банк хотят привлечь к суду за финансирование иноагента

В «Зов народа» призвали силовиков проверить банк «Точка» за поддержку «Медузы»*

20 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Активисты «Зова народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке интернет-портала «Медуза»* Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общественники движения «Зов народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке нежелательной в РФ организации — интернет-портала «Медуза»* (признан иностранным агентом). Организация обратилась к силовым структурам с просьбой провести проверку деятельности банка «Точка» на предмет соответствия российскому законодательству. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель председателя организации «Зов народа» по правовым вопросам и работе с правоохранительными органами Антон Еговцев. «Дело в том, что „Медуза“ — русскоязычное СМИ, выступающее против спецоперации. СМИ также известно поддержкой оппозиционных сил в России. „Медуза“ состоит в международной медиагруппировке „Синдикат-100“. Данное объединение публично выступило 24 февраля 2022 года против спецоперации на Украине. Согласно информации, опубликованной журналистом Эдвардом Чесноковым в сетевом издании „Октагон“, банк „Точка“ с главным офисом в Екатеринбурге профинансировал девятью платежами „Мудузу“ на 4,5 млн рублей с 2019 по 2021 годы. На основании указанной информации просим провести проверку деятельности ООО „Точка“ на предмет соответствия законодательству РФ», — отметил Еговцев. Ранее URA.RU писало, что активисты движения «Зов Народа» обратились в СК РФ с просьбой проверить обоснованность назначения экс-журналиста Znak.com Игоря Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. Представители «Зова Народа» обратили внимание на посты Пушкарева, опубликованные им несколько лет назад. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественники движения «Зов народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке нежелательной в РФ организации — интернет-портала «Медуза»* (признан иностранным агентом). Организация обратилась к силовым структурам с просьбой провести проверку деятельности банка «Точка» на предмет соответствия российскому законодательству. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель председателя организации «Зов народа» по правовым вопросам и работе с правоохранительными органами Антон Еговцев. «Дело в том, что „Медуза“ — русскоязычное СМИ, выступающее против спецоперации. СМИ также известно поддержкой оппозиционных сил в России. „Медуза“ состоит в международной медиагруппировке „Синдикат-100“. Данное объединение публично выступило 24 февраля 2022 года против спецоперации на Украине. Согласно информации, опубликованной журналистом Эдвардом Чесноковым в сетевом издании „Октагон“, банк „Точка“ с главным офисом в Екатеринбурге профинансировал девятью платежами „Мудузу“ на 4,5 млн рублей с 2019 по 2021 годы. На основании указанной информации просим провести проверку деятельности ООО „Точка“ на предмет соответствия законодательству РФ», — отметил Еговцев. Ранее URA.RU писало, что активисты движения «Зов Народа» обратились в СК РФ с просьбой проверить обоснованность назначения экс-журналиста Znak.com Игоря Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. Представители «Зова Народа» обратили внимание на посты Пушкарева, опубликованные им несколько лет назад. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.