Пранкеры Вован и Лексус заставили Меркель сказать правду о Минских соглашениях

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела
Минские соглашения были необходимы для Украины, заявила Ангела Меркель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина, подписав Минские соглашения, смогла использовать это время для собственного развития и усиления. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

«Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — передают слова Ангелы Меркель «Известия». Экс-канцлер ФРГ добавила, что соглашения были подписаны во избежание наступления более худшего положения для украинской армии. В разговоре с российскими пранкерами Меркель затруднилась ответить на вопрос о том, можно ли было избежать начала боевых действий на Украине.

В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

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Украина, подписав Минские соглашения, смогла использовать это время для собственного развития и усиления. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. «Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — передают слова Ангелы Меркель «Известия». Экс-канцлер ФРГ добавила, что соглашения были подписаны во избежание наступления более худшего положения для украинской армии. В разговоре с российскими пранкерами Меркель затруднилась ответить на вопрос о том, можно ли было избежать начала боевых действий на Украине. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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