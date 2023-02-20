Пранкеры Вован и Лексус заставили Меркель сказать правду о Минских соглашениях

Украина, подписав Минские соглашения, смогла использовать это время для собственного развития и усиления. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
«Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — передают слова Ангелы Меркель «Известия». Экс-канцлер ФРГ добавила, что соглашения были подписаны во избежание наступления более худшего положения для украинской армии. В разговоре с российскими пранкерами Меркель затруднилась ответить на вопрос о том, можно ли было избежать начала боевых действий на Украине.
В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.
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