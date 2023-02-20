Пранкеры Вован и Лексус заставили Меркель сказать правду о Минских соглашениях

20 февраля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Минские соглашения были необходимы для Украины, заявила Ангела Меркель Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, подписав Минские соглашения, смогла использовать это время для собственного развития и усиления. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. «Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — передают слова Ангелы Меркель «Известия». Экс-канцлер ФРГ добавила, что соглашения были подписаны во избежание наступления более худшего положения для украинской армии. В разговоре с российскими пранкерами Меркель затруднилась ответить на вопрос о том, можно ли было избежать начала боевых действий на Украине. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

Украина, подписав Минские соглашения, смогла использовать это время для собственного развития и усиления. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. «Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — передают слова Ангелы Меркель «Известия». Экс-канцлер ФРГ добавила, что соглашения были подписаны во избежание наступления более худшего положения для украинской армии. В разговоре с российскими пранкерами Меркель затруднилась ответить на вопрос о том, можно ли было избежать начала боевых действий на Украине. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.