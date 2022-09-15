Сотрудник курганского ОМОН в суде заявил о невиновности в деле о смертельном ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском городском суде 16 сентября приступили к пересмотру уголовного дела в отношении сотрудника курганского ОМОН Султана Мендекина, сбившего насмерть ребенка в июне 2020 года. Подсудимый в ходе заседания своей вины в смертельном инциденте не признал, сообщил из зала суда корреспондент URA.RU.

«Султан Мендекин на вопрос судьи, признает ли он свою вину по обвинению по ст. 264 ч. 3, ответил отрицательно», — рассказал о ходе заседания корреспондент. Сотрудника курганского ОМОН обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

25 июня 2020 года Мендекин на автомобиле «Лада Гранта» на улице Пушкина в Кургане сбил 11-летнего мальчика, выехавшего на велосипеде на дорогу. Ребенок скончался на месте аварии. Ранее городской суд признал водителя невиновным в инциденте, однако областной суд после апелляции вернул дело на пересмотр из-за неучтенных экспертизой аспектов дела.

На заседание не явились свидетели по делу. Однако судья заслушал показания потерпевшей стороны, после чего отложил заседание на 6 октября.

Редакция URA.RU обращалась в курганское управление Росгвардии относительно действующего статуса сотрудника ОМОН, ставшего подсудимым. В ответ на запрос управление сообщило, что Мендекин отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пересмотрят оправдательный приговор сбившему ребенка сотруднику ОМОН. Решение приняли 23 августа в Курганском областном суде.

Сотрудник курганского ОМОН Султан Мендекин (справа) не признал своей вины в смертельном ДТП фото: Никита Телиженко