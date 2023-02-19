В тюменских магазинах электроники начали продавать технику из Узбекистана

Сотрудничество с новыми брендами началось в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» стали продавать товары из Узбекистана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. Сотрудничество началось в 2022 году.

«Из новых брендов в течение 2022 года мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel. Бытовая техника Artel представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте. В Тюмени уже можно приобрести холодильники, телевизоры, пылесосы и чайники этой марки», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Также там отметили, что помимо бренда из Узбекистана в магазины добавили в линейку смартфонов французско-китайской марки Wiko. Они представлены в базовом ценовом сегменте. В Тюмени можно купить две модели телефонов от пяти тысяч рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники начинает исчезать продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch.