19 февраля 2023
18 февраля 2023

В тюменских магазинах электроники начали продавать технику из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
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М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, стиральная машина, мвидео, м-видео, мвидео
Сотрудничество с новыми брендами началось в 2022 году Фото:

В Тюмени в крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» стали продавать товары из Узбекистана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. Сотрудничество началось в 2022 году.

«Из новых брендов в течение 2022 года мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel. Бытовая техника Artel представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте. В Тюмени уже можно приобрести холодильники, телевизоры, пылесосы и чайники этой марки», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Также там отметили, что помимо бренда из Узбекистана в магазины добавили в линейку смартфонов французско-китайской марки Wiko. Они представлены в базовом ценовом сегменте. В Тюмени можно купить две модели телефонов от пяти тысяч рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники начинает исчезать продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch.

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В Тюмени в крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» стали продавать товары из Узбекистана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. Сотрудничество началось в 2022 году. «Из новых брендов в течение 2022 года мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel. Бытовая техника Artel представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте. В Тюмени уже можно приобрести холодильники, телевизоры, пылесосы и чайники этой марки», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Также там отметили, что помимо бренда из Узбекистана в магазины добавили в линейку смартфонов французско-китайской марки Wiko. Они представлены в базовом ценовом сегменте. В Тюмени можно купить две модели телефонов от пяти тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что из тюменских магазинов бытовой электроники начинает исчезать продукция европейских марок. Так, на прилавках отсутствуют варочные панели немецкой фирмы Bosch.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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