Байден заявил о передаче 700 танков Украине

США передаст Украине 700 танков, а также бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«Вместе с западными союзниками мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин», — передает слова Байдена telegram-канал «Украина Online». Президент США добавил, что Вашингтон также передаст украинской армии тысячу артиллерийских систем и более двух млн боеприпасов для артиллерии. В пакет военной помощи войдут и 50 ракетных систем и средства противовоздушной обороны, заключил Байден.
Ранее Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 500 млн долларов. Власти США заявляют, что будут продолжать оказывать поддержку Украине так долго, как это потребуется, передает RT.
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