Байден заявил о передаче 700 танков Украине

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Украина получит 700 танков и тысячу артиллерийских систем, заявил Джо Байден Фото:
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США передаст Украине 700 танков, а также бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Вместе с западными союзниками мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин», — передает слова Байдена telegram-канал «Украина Online». Президент США добавил, что Вашингтон также передаст украинской армии тысячу артиллерийских систем и более двух млн боеприпасов для артиллерии. В пакет военной помощи войдут и 50 ракетных систем и средства противовоздушной обороны, заключил Байден.

Ранее Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 500 млн долларов. Власти США заявляют, что будут продолжать оказывать поддержку Украине так долго, как это потребуется, передает RT.

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США передаст Украине 700 танков, а также бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Вместе с западными союзниками мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин», — передает слова Байдена telegram-канал «Украина Online». Президент США добавил, что Вашингтон также передаст украинской армии тысячу артиллерийских систем и более двух млн боеприпасов для артиллерии. В пакет военной помощи войдут и 50 ракетных систем и средства противовоздушной обороны, заключил Байден. Ранее Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 500 млн долларов. Власти США заявляют, что будут продолжать оказывать поддержку Украине так долго, как это потребуется, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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