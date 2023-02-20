Спикер челябинского парламента потеряет один из своих постов

Александр Лазарев попросит освободить его от обязанностей руководителя фракции ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер заксобрания Челябинской области Александр Лазарев перестанет руководить партией «Единая Россия» (ЕР). Новым руководителем фракции ЕР в ЗСО станет вице-спикер и депутат областного парламента Олег Гербер, заявил URA.RU источник.

«В среду состоится заседание областного президиума партии. На нем Лазарев попросит освободить его от обязанностей руководителя фракции ЕР из-за межфракционной нагрузки. Сегодня мало где в регионах УрФО спикеры парламентов руководят фракциями ЕР, это общий федеральный тренд, когда глава парламента находится „над схваткой“. К примеру, Вячеслав Володин является председателем Госдумы, а руководит фракцией единороссов Владимир Васильев», — рассказал URA.RU инсайдер.

Региональный президиум ЕР, согласно уставу партии, должен предложить на пост Лазарева двух кандидатов. Источник сообщил URA.RU, что Гербер и второй кандидат, имя которого не называется, уже прошли кадровую комиссию.

По словам источника, именно Лазарев предложит кандидатуру Гербера на пост руководителя фракции ЕР как своего заместителя по информационной политике. В настоящий момент Гербер также занимает пост гендиректора АО «Областное телевидение».

Лазарев стал спикером ЗСО и руководителем фракции областных единороссов в ноябре 2021 года. Его кандидатуру тогда выдвинул губернатор Алексей Текслер, а партийцы поддержали это предложение. В региональном исполкоме URA.RU ситуацию не комментируют. Лазарев и Гербер на звонок URA.RU не ответили.