Владимир Мякуш (слева) и Алексей Текслер (справа) будут работать вместе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер 11 ноября провел внеочередное заседание областного президиума партии. Поводом для заседания стала грядущая смена руководства заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU с места событий. Уходит в отставку спикер ЗСО Владимир Мякуш и в партии согласовали кандидатуру нового руководителя, Александра Лазарева.

«Я очень благодарен Владимиру Викторовичу (Мякушу) за проделанную работу. Уверен, что у нас еще будет возможность отметить его заслуги», — заявил Текслер.

Текслер предложил президиуму кандидатуру первого вице-спикера ЗСО Лазарева на пост председателя собрания. Это предложение было поддержано. Лазарев также возглавит фракцию ЕР в ЗСО, которой сейчас руководит Мякуш.

О своем уходе с поста спикера заксобрания Мякуш, один из самых уважаемых политиков в регионе объявил 10 ноября. Причины отставки он объяснил желанием дать дорогу молодым. Мякуш впервые избрался в ЗСО в 1998 году, в 2005 году возглавил областной парламент. Год назад стал готовить Лазарева как своего преемника.

Мякуш руководил заксобранием при четырех губернаторах — Петре Сумине, Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере. Текслер предложил ему занять должность советника главы региона. Мякуш принял это предложение и сдаст мандат депутата на внеочередной сессии ЗСО 16 ноября, где будет рассмотрен вопрос о его отставке и выборах нового председателя. После того как Лазарев возглавит ЗСО, освободится должность первого вице-спикера. По данным URA.RU, этот пост займет депутат Владимир Перезолов.

Заседание областного президиума ЕР было посвящено смене руководства ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатоу по внутренней политике Анатолию Векшину (слева) и будущий спикер ЗСО Александр Лазарев (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU