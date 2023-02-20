Welt: Китай хочет отправить России беспилотники

Китайский производитель дронов DJI, один из пионеров рынка беспилотных летательных аппаратов, готов отправить свою продукцию российским военным. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на собственные источники.
«Производитель дронов DJI готов отправить на фронт [на Украину] беспилотники российской стороне», — сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники. По данным журналистов, помогают российским военным и космические компании Китая — они отправляют солдатам спутниковые снимки.
В понедельник 20 февраля китайский дипломат Вань Вэньбинь выступил с заявлением, что Китай не поставляет вооружение в зону конфликта на Украине. «Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. Всему международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта», — заявил дипломат.
URA.RU направило запрос Минобороны РФ по поводу возможных поставок китайских беспилотников армии России. На момент публикации новости ответа не поступило.
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Китайский производитель дронов DJI, один из пионеров рынка беспилотных летательных аппаратов, готов отправить свою продукцию российским военным. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на собственные источники. «Производитель дронов DJI готов отправить на фронт [на Украину] беспилотники российской стороне», — сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники. По данным журналистов, помогают российским военным и космические компании Китая — они отправляют солдатам спутниковые снимки. В понедельник 20 февраля китайский дипломат Вань Вэньбинь выступил с заявлением, что Китай не поставляет вооружение в зону конфликта на Украине. «Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. Всему международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта», — заявил дипломат. URA.RU направило запрос Минобороны РФ по поводу возможных поставок китайских беспилотников армии России. На момент публикации новости ответа не поступило.