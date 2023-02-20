Источник в Минобороны РФ раскрыл URA.RU подробности увольнения Басурина

20 февраля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин был уволен по причине достижения предельного возраста Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин был уволен по достижению предельного возраста до того, как было принято решение о включении подразделений Народной милиции ДНР в состав российской армии. Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности рассказал источник в Минобороны РФ. «Что касается Эдуарда Александровича Басурина, — его увольнение с военной службы по достижению предельного возраста было решением командования народной милиции Донецкой народной республики до включения этих подразделений с 1 января 2023 года в состав российских вооруженных сил», — заявил источник в Минобороны. Он добавил, что ведомстве ценят вклад Басурина, который он внес за время военной службы. Бывший пресс-секретарь командования ДНР в ближайшее время продолжит совместную работу с Минобороны во благо России и Донбасса, заключил собеседник агентства. Эдуард Басурин является уроженцем Донецка. Свою деятельность в Донецкой Народной Республике военный деятель начал в июле 2014 года с должности замполита спецподразделения «Кальмиус». С 14 января 2015 года выполнял роль пресс-секретаря военного командования республики. Включен в санкционные списки Евросоюза.

Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин был уволен по достижению предельного возраста до того, как было принято решение о включении подразделений Народной милиции ДНР в состав российской армии. Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности рассказал источник в Минобороны РФ. «Что касается Эдуарда Александровича Басурина, — его увольнение с военной службы по достижению предельного возраста было решением командования народной милиции Донецкой народной республики до включения этих подразделений с 1 января 2023 года в состав российских вооруженных сил», — заявил источник в Минобороны. Он добавил, что ведомстве ценят вклад Басурина, который он внес за время военной службы. Бывший пресс-секретарь командования ДНР в ближайшее время продолжит совместную работу с Минобороны во благо России и Донбасса, заключил собеседник агентства. Эдуард Басурин является уроженцем Донецка. Свою деятельность в Донецкой Народной Республике военный деятель начал в июле 2014 года с должности замполита спецподразделения «Кальмиус». С 14 января 2015 года выполнял роль пресс-секретаря военного командования республики. Включен в санкционные списки Евросоюза.