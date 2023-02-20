РИАН: после новых толчков в Турции разрушилась автотрасса

РИАН: после новых толчков в Турции разрушилась автотрасса РИАН: после новых толчков в Турции разрушилась автотрасса

21 февраля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Трасса разрушилась после подземных толчков в понедельник (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Трасса, связывающая турецкие города Антакью и Искендерун, была частично разрушена в понедельник, 20 февраля после двух новых землетрясений. Подземные толчки обрушились на провинцию Хатай. «Часть трассы Антакья-Искендерун разрушена после землетрясений. В городе обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Антакье. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции вечером в понедельник информировало о двух землетрясениях в провинции Хатай. Интервал толчков составлял в три минуты, магнитуда — 6,4 и 5,8 баллов. Как сообщало URA.RU, 20 февраля на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное мощное землетрясение. В Хатае произошло полное отключение электричества из-за катастрофы.

Трасса, связывающая турецкие города Антакью и Искендерун, была частично разрушена в понедельник, 20 февраля после двух новых землетрясений. Подземные толчки обрушились на провинцию Хатай. «Часть трассы Антакья-Искендерун разрушена после землетрясений. В городе обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Антакье. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции вечером в понедельник информировало о двух землетрясениях в провинции Хатай. Интервал толчков составлял в три минуты, магнитуда — 6,4 и 5,8 баллов. Как сообщало URA.RU, 20 февраля на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное мощное землетрясение. В Хатае произошло полное отключение электричества из-за катастрофы.