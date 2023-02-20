20 февраля 2023

Байден пообещал Зеленскому оружие, которое еще не передавалось ВСУ

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский заявил о работе над поставками оружия, которое ранее Киеву не передавалось Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден в очередной раз пообещал Украине оружие. Об этом известил президент Украины Владимир Зеленский.

«Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки. Я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале.

«Сегодня мы с президентом [США Джо] Байденом говорили, в частности, о том, как сделать все, чтобы обеспечить нашу общую победу в [спецоперации]. Конкретные шаги для этого известны. Потребности нашей обороны в этом известны. Необходимые для этого активные действия, в первую очередь действия наших воинов на фронте, также хорошо известны нашим партнерам. Все, что нам нужно — это решимость. Сегодня я видел такую решимость у президента Байдена», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден внезапно прибыл в Киев, передает МК. Ожидалось, что американский лидер сразу направится в Польшу, однако его планы изменились. Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия», экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что визит Байдена в Киев — жалкое зрелище.

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Президент США Джо Байден в очередной раз пообещал Украине оружие. Об этом известил президент Украины Владимир Зеленский. «Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки. Я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. «Сегодня мы с президентом [США Джо] Байденом говорили, в частности, о том, как сделать все, чтобы обеспечить нашу общую победу в [спецоперации]. Конкретные шаги для этого известны. Потребности нашей обороны в этом известны. Необходимые для этого активные действия, в первую очередь действия наших воинов на фронте, также хорошо известны нашим партнерам. Все, что нам нужно — это решимость. Сегодня я видел такую решимость у президента Байдена», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. Ранее президент США Джо Байден внезапно прибыл в Киев, передает МК. Ожидалось, что американский лидер сразу направится в Польшу, однако его планы изменились. Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия», экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что визит Байдена в Киев — жалкое зрелище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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