Послание Путина Федеральному собранию: где и во сколько смотреть

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Выступление главы государства состоится в 12:00 по московскому времени. URA.RU приводит главные тезисы грядущего президентского послания.
Во сколько состоится выступление президента РФ
Послание Путина Федеральному собранию начнется в прямом эфире в 12:00 по московскому времени. Само обращение президента займет порядка полутора часов.
Где посмотреть трансляцию послания Путина
Трансляция выступления российского лидера будет проходить на youtube и rutube-каналах агентства URA.RU. Также обращение президента будет транслироваться во «Вконтакте».
Главные тезисы послания URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас.
Где президент России будет зачитывать свое обращение
Путин обратится к членам парламента в Гостином Дворе. Также будет перекрыто несколько улиц в Москве.
О чем будет говорить Путин в послании
Российский лидер в своем выступлении перечислит цели развития страны на годы вперед. Также возможными темами будут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы.
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Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Выступление главы государства состоится в 12:00 по московскому времени. URA.RU приводит главные тезисы грядущего президентского послания. Во сколько состоится выступление президента РФ Послание Путина Федеральному собранию начнется в прямом эфире в 12:00 по московскому времени. Само обращение президента займет порядка полутора часов. Где посмотреть трансляцию послания Путина Трансляция выступления российского лидера будет проходить на youtube и rutube-каналах агентства URA.RU. Также обращение президента будет транслироваться во «Вконтакте». Главные тезисы послания URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас. Где президент России будет зачитывать свое обращение Путин обратится к членам парламента в Гостином Дворе. Также будет перекрыто несколько улиц в Москве. О чем будет говорить Путин в послании Российский лидер в своем выступлении перечислит цели развития страны на годы вперед. Также возможными темами будут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы.