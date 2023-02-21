Послание Путина Федеральному собранию: где и во сколько смотреть

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Выступление Владимира Путина состоится в 12:00 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Выступление главы государства состоится в 12:00 по московскому времени. URA.RU приводит главные тезисы грядущего президентского послания.

Во сколько состоится выступление президента РФ

Послание Путина Федеральному собранию начнется в прямом эфире в 12:00 по московскому времени. Само обращение президента займет порядка полутора часов.

Где посмотреть трансляцию послания Путина

Трансляция выступления российского лидера будет проходить на youtube и rutube-каналах агентства URA.RU. Также обращение президента будет транслироваться во «Вконтакте».

Главные тезисы послания URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас.

Где президент России будет зачитывать свое обращение

Путин обратится к членам парламента в Гостином Дворе. Также будет перекрыто несколько улиц в Москве.

О чем будет говорить Путин в послании

Российский лидер в своем выступлении перечислит цели развития страны на годы вперед. Также возможными темами будут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы.

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Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Выступление главы государства состоится в 12:00 по московскому времени. URA.RU приводит главные тезисы грядущего президентского послания. Во сколько состоится выступление президента РФ Послание Путина Федеральному собранию начнется в прямом эфире в 12:00 по московскому времени. Само обращение президента займет порядка полутора часов. Где посмотреть трансляцию послания Путина Трансляция выступления российского лидера будет проходить на youtube и rutube-каналах агентства URA.RU. Также обращение президента будет транслироваться во «Вконтакте». Главные тезисы послания URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас. Где президент России будет зачитывать свое обращение Путин обратится к членам парламента в Гостином Дворе. Также будет перекрыто несколько улиц в Москве. О чем будет говорить Путин в послании Российский лидер в своем выступлении перечислит цели развития страны на годы вперед. Также возможными темами будут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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