Послание Путина Федеральному собранию: где и во сколько смотреть

Выступление Владимира Путина состоится в 12:00 по московскому времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Выступление главы государства состоится в 12:00 по московскому времени. URA.RU приводит главные тезисы грядущего президентского послания.

Во сколько состоится выступление президента РФ

Послание Путина Федеральному собранию начнется в прямом эфире в 12:00 по московскому времени. Само обращение президента займет порядка полутора часов.

Где посмотреть трансляцию послания Путина

Трансляция выступления российского лидера будет проходить на youtube и rutube -каналах агентства URA.RU. Также обращение президента будет транслироваться во « Вконтакте ».

Главные тезисы послания URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас.

Где президент России будет зачитывать свое обращение

Путин обратится к членам парламента в Гостином Дворе. Также будет перекрыто несколько улиц в Москве.

О чем будет говорить Путин в послании

Российский лидер в своем выступлении перечислит цели развития страны на годы вперед. Также возможными темами будут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы.