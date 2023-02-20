20 февраля 2023

Челябинский коммерсант, задержанный ФСБ вместе с силовиком, взыскивал долг со своего бухгалтера

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Для получения денег коммерсант попросил знакомого полицейского возбудить в отношении бухгалтера уголовное дело Фото:

Челябинский бизнесмен, которого задержали вместе с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Алексеем Савоськиным, взыскивал долг со своего бухгалтера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, для этого он пользовался своими связями.

«Бизнесмен поссорился с бухгалтером и решил обвинить ее в хищении крупной суммы денег со счета компании. Для того, чтобы женщина вернула долг, коммерсант подослал к ней Савоськина, который возбудил на бухгалтершу уголовное дело, тем самым вынудив передать квартиру и два млн рублей начальнику», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в настоящее время бухгалтер находится под подпиской о невыезде. Дело о мошенничестве, заведенное Савоськиным, было признано незаконным.

20 февраля силовик был задержан сотрудниками УФСБ по региону. По месту его работы и жительства проведен обыск. Савоськина отстранили от деятельности на время проверки. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

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Челябинский бизнесмен, которого задержали вместе с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Алексеем Савоськиным, взыскивал долг со своего бухгалтера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, для этого он пользовался своими связями. «Бизнесмен поссорился с бухгалтером и решил обвинить ее в хищении крупной суммы денег со счета компании. Для того, чтобы женщина вернула долг, коммерсант подослал к ней Савоськина, который возбудил на бухгалтершу уголовное дело, тем самым вынудив передать квартиру и два млн рублей начальнику», — рассказал источник. По данным URA.RU, в настоящее время бухгалтер находится под подпиской о невыезде. Дело о мошенничестве, заведенное Савоськиным, было признано незаконным. 20 февраля силовик был задержан сотрудниками УФСБ по региону. По месту его работы и жительства проведен обыск. Савоськина отстранили от деятельности на время проверки. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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