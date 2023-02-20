Челябинский коммерсант, задержанный ФСБ вместе с силовиком, взыскивал долг со своего бухгалтера

21 февраля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Для получения денег коммерсант попросил знакомого полицейского возбудить в отношении бухгалтера уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский бизнесмен, которого задержали вместе с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Алексеем Савоськиным, взыскивал долг со своего бухгалтера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, для этого он пользовался своими связями. «Бизнесмен поссорился с бухгалтером и решил обвинить ее в хищении крупной суммы денег со счета компании. Для того, чтобы женщина вернула долг, коммерсант подослал к ней Савоськина, который возбудил на бухгалтершу уголовное дело, тем самым вынудив передать квартиру и два млн рублей начальнику», — рассказал источник. По данным URA.RU, в настоящее время бухгалтер находится под подпиской о невыезде. Дело о мошенничестве, заведенное Савоськиным, было признано незаконным. 20 февраля силовик был задержан сотрудниками УФСБ по региону. По месту его работы и жительства проведен обыск. Савоськина отстранили от деятельности на время проверки. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Челябинский бизнесмен, которого задержали вместе с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Алексеем Савоськиным, взыскивал долг со своего бухгалтера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, для этого он пользовался своими связями. «Бизнесмен поссорился с бухгалтером и решил обвинить ее в хищении крупной суммы денег со счета компании. Для того, чтобы женщина вернула долг, коммерсант подослал к ней Савоськина, который возбудил на бухгалтершу уголовное дело, тем самым вынудив передать квартиру и два млн рублей начальнику», — рассказал источник. По данным URA.RU, в настоящее время бухгалтер находится под подпиской о невыезде. Дело о мошенничестве, заведенное Савоськиным, было признано незаконным. 20 февраля силовик был задержан сотрудниками УФСБ по региону. По месту его работы и жительства проведен обыск. Савоськина отстранили от деятельности на время проверки. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.