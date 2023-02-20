Тюменские депутаты хотят скрыть свои доходы, но стесняются в этом признаться

Половине тюменских депутатов разрешат скрыть доходы

Тюменским парламентариям разрешат не публиковать декларации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Тюменская облдума готовится принять анонимный закон, разрешающий тем, кто совмещает депутатство и основную работу, не публиковать свои декларации. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Авторство законопроекта, обычно открытое, в этот раз спрятано за туманной формулировкой.

«Законопроект подготовлен „депутатами Тюменской областной думы“, без указания прямого авторства. Это допустимо, поскольку они по сути приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным законом, недавно подписанным президентом РФ Владимиром Путиным», — рассказал инсайдер. По его словам, спикер облдумы Фуат Сайфитдинов ознакомил парламентариев с новеллами в федеральном законодательстве и поручил аппарату заксобрания разработать соответствующий законопроект.

«Депутаты, работающие в облдуме на неосвобожденной основе (без отрыва от основного места работы) смогут не публиковать декларации на сайте парламента. Исключение — если их расходы будут превышать доходы», — раскрыл источник подробности нововведения.

Среди тех, кто получит новую «льготу»: Игорь Нак (заработал в 2021 году 92,2 млн рублей, 1 место по размеру доходов облдуме); Юрий Баранчук (74,2 млн, 3 место), Олег Ваховский (58,1 млн, 5 место). В этом списке мог быть и Николай Руссу (63 млн рублей, 4 место), но он уже успел отказаться от депутатского мандата.

Законопроект пока не опубликован на сайте облдумы, но уже внесен в повестку заседания парламента 23 марта. «Депутатам необходимо успеть до начала декларационной кампании 2023 года», — подытожил инсайдер.