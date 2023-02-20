Курганцы смогут быстрее других жителей Урала накопить на дом

Жителю Курганской области в среднем хватит 4,6 года, чтобы накопить на дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области в среднем сможет накопить деньги на покупку частного дома за 4,6 года, что быстрее, чем в других регионах УрФО. Данная информация размещена на портале «Мир квартир».

«Быстрее же всего соберут необходимую сумму себе на коттедж обитатели Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года), Курганской (4,6 года) областей, Еврейской АО (4,8 года), республики Коми (4,8 года), Ханты-Мансийского АО (5,4 года), Красноярского (5,6 года), Забайкальского (5,6 года) краев и Иркутской области (5,9 года). В среднем россиянин, получая среднемесячную зарплату в размере 63 060 рублей, будет копить на средний дом стоимостью 6 023 019 рублей в течение 8 лет», — указано в сообщении.

Аналитики портала взяли данные Росстата РФ по зарплате и исходили из того, что житель региона будет откладывать всю свою зарплату на покупку дома. По данным портала, в среднем стоимость дома в Курганской области составляет 2,3 млн рублей, а медианная зарплата — 42,2 тысячи рублей в месяц. В УрФО дольше всего на частный дом придется копить жителям Ямала — 7,8 лет. Там в среднем частный дом стоит 11,2 млн рублей, а медианная зарплата жителя ЯНАО составляет 121 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что за год средняя стоимость частных домов в Курганской области выросла на 24%. При этом они являются самыми дешевыми в России.