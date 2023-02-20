Курганские рестораторы меняют меню из-за Масленицы

В меню курганских ресторанов добавляются блины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рестораторы приготовили для жителей Кургана акцию в честь Масленицы — в их заведениях начали готовить блины. Информацию об этом владельцы размещают в группах в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы рады объявить о начале масленичной недели с 20 по 26 февраля! Русские блины в ресторане грузинской кухни особенно вкусные», — указано в посте ресторана «Марани». Сообщается, что меню из блинов в ресторане является специальным. В масленичную неделю в «Марани» будут готовить блины с рыбой, мясом, овощами и сладкой начинкой из клубничного джема.

Блины добавили в меню и в рестоклубе «Гости». «Мы подготовили шесть невероятно вкусных блинных блюд. Это деревенские блины и недеревенские со сладостями», — сообщается в посте рестоклуба. У деревенских блинов начинка следующая: мясо индейки, печень, грибная икра, рыба и творог с клубничным вареньем.

Частью меню блины стали и в ресторане «Розмарин». Там масленичное блюдо будут готовить по традиционному рецепту, а также с различными начинками (красная икра, рыба, яблоки, мясо): «Мы готовы накормить вас самыми вкусными блинами с различными начинками и топингами на любой вкус». Корреспонденту URA.RU сотрудники ресторана сообщили, что эти блюда доступны только в рамках специального меню и акция закончится после 26 февраля.

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