Компания вице-спикера заксо выиграла у мэрии Екатеринбурга 10 млн

21 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Компанию «Строймеханизация» до сих пор связывают с Арменом Карапетяном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд встал на сторону компании «Строймеханизация», в числе учредителей которой ранее находились братья Рафик и Армен Карапетяны, последний является вице-спикером заксобрания, и постановил взыскать с МКУ «Городское благоустройство» больше 10 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с МКУ „Городское благоустройство“ в пользу ДСК „Строймеханизация“ задолженность в сумме 10,2 млн рублей, неустойку 998 436 рублей, с продолжением начисления неустойки, начиная с 14 февраля», — говорится в решении суда. При этом встречный иск от МКУ также удовлетворили частично — «Строймеханизацию» обязали передать все документы по дорогам, которые компания должна была отремонтировать. ДСК «Строймеханизация» подала иск на МКУ «Городское благоустройство» в марте 2022 года. Он стал продолжением давнего спора компании с мэрией. В июне 2021-го МКУ объявило, что отказывается от услуг «Строймеханизации», ремонтировавшей десять дорог. Основанием для расторжения контракта на 180 миллионов рублей был указан провал сроков. К тому моменту «Строймеханизация» уже потратила на работы порядка 10 млн. Впоследствии по ходатайству чиновников УФАС внесло ее в список недобросовестных подрядчиков. А незавершенные объекты стали настоящей проблемой для горожан: раскопанные участки затрудняли движение. Доделывало их ООО «ГУДСР», совладелец которого — промэрский депутат гордумы Павел Пустозеров. В дальнейшем «Строймеханизация» через суд доказала, что контракт был расторгнут незаконно. Считается, что победа в суде нужна была «Строймеханизации», чтобы покинуть «черный список» УФАС и вернуться на рынок дорожных работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд встал на сторону компании «Строймеханизация», в числе учредителей которой ранее находились братья Рафик и Армен Карапетяны, последний является вице-спикером заксобрания, и постановил взыскать с МКУ «Городское благоустройство» больше 10 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с МКУ „Городское благоустройство“ в пользу ДСК „Строймеханизация“ задолженность в сумме 10,2 млн рублей, неустойку 998 436 рублей, с продолжением начисления неустойки, начиная с 14 февраля», — говорится в решении суда. При этом встречный иск от МКУ также удовлетворили частично — «Строймеханизацию» обязали передать все документы по дорогам, которые компания должна была отремонтировать. ДСК «Строймеханизация» подала иск на МКУ «Городское благоустройство» в марте 2022 года. Он стал продолжением давнего спора компании с мэрией. В июне 2021-го МКУ объявило, что отказывается от услуг «Строймеханизации», ремонтировавшей десять дорог. Основанием для расторжения контракта на 180 миллионов рублей был указан провал сроков. К тому моменту «Строймеханизация» уже потратила на работы порядка 10 млн. Впоследствии по ходатайству чиновников УФАС внесло ее в список недобросовестных подрядчиков. А незавершенные объекты стали настоящей проблемой для горожан: раскопанные участки затрудняли движение. Доделывало их ООО «ГУДСР», совладелец которого — промэрский депутат гордумы Павел Пустозеров. В дальнейшем «Строймеханизация» через суд доказала, что контракт был расторгнут незаконно. Считается, что победа в суде нужна была «Строймеханизации», чтобы покинуть «черный список» УФАС и вернуться на рынок дорожных работ.