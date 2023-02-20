Пермякам предлагают упаковывать орехи за зарплату в 180 тысяч рублей

21 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Работодателю требуются упаковщики фисташек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Трудиться необходимо на складе, упаковывая фисташки. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 180 тысяч рублей, сообщается в описании вакансии на популярном сайте бесплатных объявлений. «Приглашаем на работу на склад фисташек упаковщиков и упаковщиц. Обязанности — фасовка и упаковка продукции. Жителям Перми и Пермского края предлагаем вахту в 30 или 60 смен. Заработная плата за смену — от трех тысяч рублей. За 60 смен получается минимум 180 тысяч рублей. Еженедельно выплачиваются авансы в две тысячи рублей», — указано в объявлении. Работодатель также обещает оплатить проезд на поезде из Перми до Москвы и бесплатно предоставить жилье в общежитии с мебелью и бытовой техникой. Есть возможность для размещения семейных пар. Приветствуется опыт работы на позициях грузчика, комплектовщика, фасовщика и разнорабочего. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе интернет-магазина кондитерских изделий в Екатеринбурге. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей.

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Трудиться необходимо на складе, упаковывая фисташки. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 180 тысяч рублей, сообщается в описании вакансии на популярном сайте бесплатных объявлений. «Приглашаем на работу на склад фисташек упаковщиков и упаковщиц. Обязанности — фасовка и упаковка продукции. Жителям Перми и Пермского края предлагаем вахту в 30 или 60 смен. Заработная плата за смену — от трех тысяч рублей. За 60 смен получается минимум 180 тысяч рублей. Еженедельно выплачиваются авансы в две тысячи рублей», — указано в объявлении. Работодатель также обещает оплатить проезд на поезде из Перми до Москвы и бесплатно предоставить жилье в общежитии с мебелью и бытовой техникой. Есть возможность для размещения семейных пар. Приветствуется опыт работы на позициях грузчика, комплектовщика, фасовщика и разнорабочего. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе интернет-магазина кондитерских изделий в Екатеринбурге. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей.