20 февраля 2023

В Нижневартовске под суд пойдет пара, избившая подростка и бросившая его в 30-градусный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Подельник экс главы ГИБДД. Тюмень , судебное заседание, суд
Пара, избившая подростка, предстанет перед судом Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) завершили расследование уголовного дела об избиении 17-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Следственного комитета ХМАО, подозреваемые мужчина и женщина признали вину частично.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Нижневартовска и 34-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Обвиняемые признали вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд», — прокомментировали в ведомстве.

Обвиняемые Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова, по версии следствия, в ночь на 1 января 2023 года находились в состоянии алкогольного опьянения. Прогуливаясь по 1 микрорайону Нижневартовска, они столкнулись с 17-летним подростком, который шел домой. «По малозначительному поводу, из хулиганских побуждений мужчина и женщина повалили юношу на твердую заснеженную поверхность и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу», — добавили в пресс-службе СК. В результате нападения подросток получил черепно-мозговую травму и ссадины, ему потребовалась госпитализация.

Ранее URA.RU писало об изменении меры пресечения в отношении Мукушева. Он обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке и вышел из СИЗО.

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В Нижневартовске (ХМАО) завершили расследование уголовного дела об избиении 17-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Следственного комитета ХМАО, подозреваемые мужчина и женщина признали вину частично. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Нижневартовска и 34-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Обвиняемые признали вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд», — прокомментировали в ведомстве. Обвиняемые Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова, по версии следствия, в ночь на 1 января 2023 года находились в состоянии алкогольного опьянения. Прогуливаясь по 1 микрорайону Нижневартовска, они столкнулись с 17-летним подростком, который шел домой. «По малозначительному поводу, из хулиганских побуждений мужчина и женщина повалили юношу на твердую заснеженную поверхность и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу», — добавили в пресс-службе СК. В результате нападения подросток получил черепно-мозговую травму и ссадины, ему потребовалась госпитализация. Ранее URA.RU писало об изменении меры пресечения в отношении Мукушева. Он обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке и вышел из СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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