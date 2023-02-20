В Нижневартовске под суд пойдет пара, избившая подростка и бросившая его в 30-градусный мороз

21 февраля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Пара, избившая подростка, предстанет перед судом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) завершили расследование уголовного дела об избиении 17-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Следственного комитета ХМАО, подозреваемые мужчина и женщина признали вину частично. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Нижневартовска и 34-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Обвиняемые признали вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд», — прокомментировали в ведомстве. Обвиняемые Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова, по версии следствия, в ночь на 1 января 2023 года находились в состоянии алкогольного опьянения. Прогуливаясь по 1 микрорайону Нижневартовска, они столкнулись с 17-летним подростком, который шел домой. «По малозначительному поводу, из хулиганских побуждений мужчина и женщина повалили юношу на твердую заснеженную поверхность и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу», — добавили в пресс-службе СК. В результате нападения подросток получил черепно-мозговую травму и ссадины, ему потребовалась госпитализация. Ранее URA.RU писало об изменении меры пресечения в отношении Мукушева. Он обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке и вышел из СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) завершили расследование уголовного дела об избиении 17-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Следственного комитета ХМАО, подозреваемые мужчина и женщина признали вину частично. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Нижневартовска и 34-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Обвиняемые признали вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд», — прокомментировали в ведомстве. Обвиняемые Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова, по версии следствия, в ночь на 1 января 2023 года находились в состоянии алкогольного опьянения. Прогуливаясь по 1 микрорайону Нижневартовска, они столкнулись с 17-летним подростком, который шел домой. «По малозначительному поводу, из хулиганских побуждений мужчина и женщина повалили юношу на твердую заснеженную поверхность и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу», — добавили в пресс-службе СК. В результате нападения подросток получил черепно-мозговую травму и ссадины, ему потребовалась госпитализация. Ранее URA.RU писало об изменении меры пресечения в отношении Мукушева. Он обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке и вышел из СИЗО.