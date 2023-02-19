Мужчину, избившего подростка в Нижневартовске, выпустили из СИЗО до суда

20 февраля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Мать избитого подростка сообщила, что нападавшему изменили меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) обвиняемому по уголовному делу об избиении подростка Адаму Мукушеву, находившемуся в СИЗО, сменили меру пресечения. Мать потерпевшего на условиях анонимности рассказала корреспонденту URA.RU о том, что опасается за безопасность своей семьи после выхода обвиняемого на свободу. «Мукушев обжаловал меру пресечения. Теперь он будет на свободе ждать суда, и я боюсь за нашу с сыном безопасность. Кроме того, судья в Нижневартовске решил, что Мукушева необходимо заключить под стражу, потому что у него нет постоянной регистрации в ХМАО, и он может покинуть город. Однако ему удалось подать апелляцию в суд ХМАО, и теперь он может сбежать», — сообщила мать подростка. Источник в силовых структурах ХМАО подтвердил изменение меры пресечения Мукушеву и сообщил, что 21 февраля в суде Нижневартовска будет заново рассматриваться вопрос о мере пресечения его соучастнице и сожительнице Равзанат Ибрагимовой. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина и было завершено в конце января. Дело передано в суд, нападавшим вменяют хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО, но на момент публикации не получил ответа. Ранее URA.RU писало, что пару, избившую подростка и бросившую его на морозе, заключили под стражу до 3 марта. Нападавших помогла поймать чеченская диаспора ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) обвиняемому по уголовному делу об избиении подростка Адаму Мукушеву, находившемуся в СИЗО, сменили меру пресечения. Мать потерпевшего на условиях анонимности рассказала корреспонденту URA.RU о том, что опасается за безопасность своей семьи после выхода обвиняемого на свободу. «Мукушев обжаловал меру пресечения. Теперь он будет на свободе ждать суда, и я боюсь за нашу с сыном безопасность. Кроме того, судья в Нижневартовске решил, что Мукушева необходимо заключить под стражу, потому что у него нет постоянной регистрации в ХМАО, и он может покинуть город. Однако ему удалось подать апелляцию в суд ХМАО, и теперь он может сбежать», — сообщила мать подростка. Источник в силовых структурах ХМАО подтвердил изменение меры пресечения Мукушеву и сообщил, что 21 февраля в суде Нижневартовска будет заново рассматриваться вопрос о мере пресечения его соучастнице и сожительнице Равзанат Ибрагимовой. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина и было завершено в конце января. Дело передано в суд, нападавшим вменяют хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО, но на момент публикации не получил ответа. Ранее URA.RU писало, что пару, избившую подростка и бросившую его на морозе, заключили под стражу до 3 марта. Нападавших помогла поймать чеченская диаспора ХМАО.