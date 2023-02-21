Путин: Запад жестко обманул Россию

Владимир Путин рассказал об обмане Запада о мире в Донбассе
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Все, что обещали западные лидеры касательно мира в Донбассе, было ложью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!