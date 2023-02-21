Путин: Запад жестко обманул Россию

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин рассказал об обмане Запада о мире в Донбассе Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Все, что обещали западные лидеры касательно мира в Донбассе, было ложью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Все, что обещали западные лидеры касательно мира в Донбассе, было ложью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. «Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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