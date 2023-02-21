Путин: Россия не воюет с народом Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Россия не воюет с простыми украинцами Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Россия ведет борьбу исключительно с правящим режимом, который установился на Украине, а не с рядовыми украинцами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.

«Мы не воюем с народом Украины. Он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну», — заявил Путин в обращении.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия ведет борьбу исключительно с правящим режимом, который установился на Украине, а не с рядовыми украинцами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию. «Мы не воюем с народом Украины. Он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну», — заявил Путин в обращении. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...