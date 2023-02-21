Путин: Россия не воюет с народом Украины

Россия не воюет с простыми украинцами
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Россия ведет борьбу исключительно с правящим режимом, который установился на Украине, а не с рядовыми украинцами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.
«Мы не воюем с народом Украины. Он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну», — заявил Путин в обращении.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!