В России запустят программу льготной аренды жилья для работников ОПК

Работники ОПК в России смогут арендовать жилье по льготной цене
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
В Росси необходимо запустить программу льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.
«Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Большую часть трат возьмет на себя государство», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что стоимость аренды такого жилья должна быть ниже рыночной, а также поручил начать строительство немедленно.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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