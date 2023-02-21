В России запустят программу льготной аренды жилья для работников ОПК

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Работники ОПК в России смогут арендовать жилье по льготной цене Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

В Росси необходимо запустить программу льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.

«Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Большую часть трат возьмет на себя государство», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что стоимость аренды такого жилья должна быть ниже рыночной, а также поручил начать строительство немедленно.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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В Росси необходимо запустить программу льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию. «Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Большую часть трат возьмет на себя государство», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что стоимость аренды такого жилья должна быть ниже рыночной, а также поручил начать строительство немедленно. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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