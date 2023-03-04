04 марта 2023
03 марта 2023

Тюменцы поймали огромных рыб в местных водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., рыбалка, рыба на крючке, змееголов
Рыболовы рассказали о своей добыче Фото:

Тюменские рыбаки похвастались пойманной добычей, а именно огромными щуками и судаком. Об этом рассказали сами рыболовы. По их словам, такая рыба водится в местных водоемах.

«Тюменские рыбаки нередко удивляют своим огромным уловом. За прошедшие месяцы в местных водоемах любителям рыбалки удалось поймать настоящих рыб-гигантов: щука размером с ребенка и судака-гигант», — сообщает агентство 72.RU.

По словам рыболов, такая рыба водится в Туре. Так, Ислам Джанакаев в начале марта поймал 11-килограммовую щуку. Другой охотник на рыб, Дмитрий Пименов, поймал шестикилограммового судака.

Ранее Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. В список вошли четыре водоема.

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Тюменские рыбаки похвастались пойманной добычей, а именно огромными щуками и судаком. Об этом рассказали сами рыболовы. По их словам, такая рыба водится в местных водоемах. «Тюменские рыбаки нередко удивляют своим огромным уловом. За прошедшие месяцы в местных водоемах любителям рыбалки удалось поймать настоящих рыб-гигантов: щука размером с ребенка и судака-гигант», — сообщает агентство 72.RU. По словам рыболов, такая рыба водится в Туре. Так, Ислам Джанакаев в начале марта поймал 11-килограммовую щуку. Другой охотник на рыб, Дмитрий Пименов, поймал шестикилограммового судака. Ранее Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. В список вошли четыре водоема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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