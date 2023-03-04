Тюменцы поймали огромных рыб в местных водоемах

05 марта 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Рыболовы рассказали о своей добыче Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские рыбаки похвастались пойманной добычей, а именно огромными щуками и судаком. Об этом рассказали сами рыболовы. По их словам, такая рыба водится в местных водоемах. «Тюменские рыбаки нередко удивляют своим огромным уловом. За прошедшие месяцы в местных водоемах любителям рыбалки удалось поймать настоящих рыб-гигантов: щука размером с ребенка и судака-гигант», — сообщает агентство 72.RU. По словам рыболов, такая рыба водится в Туре. Так, Ислам Джанакаев в начале марта поймал 11-килограммовую щуку. Другой охотник на рыб, Дмитрий Пименов, поймал шестикилограммового судака. Ранее Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. В список вошли четыре водоема.

Тюменские рыбаки похвастались пойманной добычей, а именно огромными щуками и судаком. Об этом рассказали сами рыболовы. По их словам, такая рыба водится в местных водоемах. «Тюменские рыбаки нередко удивляют своим огромным уловом. За прошедшие месяцы в местных водоемах любителям рыбалки удалось поймать настоящих рыб-гигантов: щука размером с ребенка и судака-гигант», — сообщает агентство 72.RU. По словам рыболов, такая рыба водится в Туре. Так, Ислам Джанакаев в начале марта поймал 11-килограммовую щуку. Другой охотник на рыб, Дмитрий Пименов, поймал шестикилограммового судака. Ранее Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. В список вошли четыре водоема.