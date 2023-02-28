28 февраля 2023

Тюменцы составили топ мест для ранней весенней рыбалки на открытой воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., рыбалка, рыба на крючке
В Тюмени есть несколько мест, где вода не замерзает даже зимой Фото:

Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами по хобби местами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. Список составили подписчики группы «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не могу терпеть, руки чешутся на открытую воду. Подскажите, где можно спуститься к Туре?» — такой вопрос задал один из рыбаков в тематической группе.

В комментариях любители рыбной ловли поделились местами, где можно рыбачить без бурения лунок во льду. В список вошли четыре водоема:

  • в микрорайоне Антипино;
  • деревне Паренкина в Тюменском районе;
  • озеро Оброчное;
  • заводь «3 колодца».

Как ранее писало URA.RU, тюменцам нередко везет с ловлей трофеев. Так, житель города поймал в Туре щуку весом более семи килограмм, но отпустил ее обратно. А поехавший порыбачить в ХМАО тюменец выловил рыбу такого же размера и не стал с ней расставаться.

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Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами по хобби местами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. Список составили подписчики группы «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Не могу терпеть, руки чешутся на открытую воду. Подскажите, где можно спуститься к Туре?» — такой вопрос задал один из рыбаков в тематической группе. В комментариях любители рыбной ловли поделились местами, где можно рыбачить без бурения лунок во льду. В список вошли четыре водоема: Как ранее писало URA.RU, тюменцам нередко везет с ловлей трофеев. Так, житель города поймал в Туре щуку весом более семи килограмм, но отпустил ее обратно. А поехавший порыбачить в ХМАО тюменец выловил рыбу такого же размера и не стал с ней расставаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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