Тюменцы составили топ мест для ранней весенней рыбалки на открытой воде

01 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени есть несколько мест, где вода не замерзает даже зимой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами по хобби местами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. Список составили подписчики группы «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Не могу терпеть, руки чешутся на открытую воду. Подскажите, где можно спуститься к Туре?» — такой вопрос задал один из рыбаков в тематической группе. В комментариях любители рыбной ловли поделились местами, где можно рыбачить без бурения лунок во льду. В список вошли четыре водоема: в микрорайоне Антипино;

деревне Паренкина в Тюменском районе;

озеро Оброчное;

заводь «3 колодца». Как ранее писало URA.RU, тюменцам нередко везет с ловлей трофеев. Так, житель города поймал в Туре щуку весом более семи килограмм, но отпустил ее обратно. А поехавший порыбачить в ХМАО тюменец выловил рыбу такого же размера и не стал с ней расставаться.

Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами по хобби местами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. Список составили подписчики группы «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Не могу терпеть, руки чешутся на открытую воду. Подскажите, где можно спуститься к Туре?» — такой вопрос задал один из рыбаков в тематической группе. В комментариях любители рыбной ловли поделились местами, где можно рыбачить без бурения лунок во льду. В список вошли четыре водоема: Как ранее писало URA.RU, тюменцам нередко везет с ловлей трофеев. Так, житель города поймал в Туре щуку весом более семи килограмм, но отпустил ее обратно. А поехавший порыбачить в ХМАО тюменец выловил рыбу такого же размера и не стал с ней расставаться.