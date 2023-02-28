Тюменцы составили топ мест для ранней весенней рыбалки на открытой воде

Тюменцы, увлекающиеся рыбной ловлей, поделились с товарищами по хобби местами, где в марте можно порыбачить на открытой воде, не скованной льдом. Список составили подписчики группы «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Не могу терпеть, руки чешутся на открытую воду. Подскажите, где можно спуститься к Туре?» — такой вопрос задал один из рыбаков в тематической группе.
В комментариях любители рыбной ловли поделились местами, где можно рыбачить без бурения лунок во льду. В список вошли четыре водоема:
- в микрорайоне Антипино;
- деревне Паренкина в Тюменском районе;
- озеро Оброчное;
- заводь «3 колодца».
Как ранее писало URA.RU, тюменцам нередко везет с ловлей трофеев. Так, житель города поймал в Туре щуку весом более семи килограмм, но отпустил ее обратно. А поехавший порыбачить в ХМАО тюменец выловил рыбу такого же размера и не стал с ней расставаться.
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