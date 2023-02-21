Путин заявил о модернизации системы ЖКХ во всей стране

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Коммунальная инфраструктура давно нуждается в обновлении, уточнил Владимир Путин Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

В России начинается модернизация работы ЖКХ. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин.

«С этого года начинается большая работа по модернизации работы ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу более 10 трлн рублей», — подчеркнул глава государства.

Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 21 февраля. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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В России начинается модернизация работы ЖКХ. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин. «С этого года начинается большая работа по модернизации работы ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу более 10 трлн рублей», — подчеркнул глава государства. Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 21 февраля. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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