Путин заявил о модернизации системы ЖКХ во всей стране

Коммунальная инфраструктура давно нуждается в обновлении, уточнил Владимир Путин
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
В России начинается модернизация работы ЖКХ. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин.
«С этого года начинается большая работа по модернизации работы ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу более 10 трлн рублей», — подчеркнул глава государства.
Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 21 февраля. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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