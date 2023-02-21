Путин призвал российский бизнес выйти из офшоров

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал бизнес вернуться в РФ Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.

«Бизнес должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — сказал Владимир Путин.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию. «Бизнес должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — сказал Владимир Путин. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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