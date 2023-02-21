Путин призвал российский бизнес выйти из офшоров

Владимир Путин призвал бизнес вернуться в РФ
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.
«Бизнес должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — сказал Владимир Путин.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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