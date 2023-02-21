Путин: Россия готова возобновить ядерные испытания

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин заявил о готовности возобновить ядерные испытания Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Россия готова к возобновлению ядерных испытаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что это случится, если к таким мерам прибегнут США.

«Если США проведут испытания ядерного оружия, то и мы проведем. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

Ранее о необходимости возобновить ядерные испытания заявлял военный аналитик Владимир Прохватилов. По его мнению, такая мера вразумит Запад.

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Россия готова к возобновлению ядерных испытаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что это случится, если к таким мерам прибегнут США. «Если США проведут испытания ядерного оружия, то и мы проведем. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Ранее о необходимости возобновить ядерные испытания заявлял военный аналитик Владимир Прохватилов. По его мнению, такая мера вразумит Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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