Путин: Россия готова возобновить ядерные испытания

Россия готова к возобновлению ядерных испытаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что это случится, если к таким мерам прибегнут США.
«Если США проведут испытания ядерного оружия, то и мы проведем. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на
Ранее о необходимости возобновить ядерные испытания заявлял военный аналитик Владимир Прохватилов. По его мнению, такая мера вразумит Запад.
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