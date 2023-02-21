Производитель оружия из Тулы требует с «Курганмашзавода» 32,5 млн рублей

Производитель оружия из Тулы подал в суд на «Курганмашзавод» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производитель оружия и боеприпасов «Завод Тула» требует с Курганского машиностроительного завода (КМЗ) более 32,5 миллионов рублей за просрочку поставки товара. Информация об иске опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ПАО „Завод Тула“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском к ПАО „Курганмашзавод“ о взыскании процентов за просрочку исполнения обязательств по поставке товара в 2021 году по договору в сумме 32 555 555 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в сумме 185 778 рублей», — говорится в документе арбитража. Рассмотрение дела запланировано на 22 марта 2023 года. Оно пройдет в закрытом судебном заседании.

В пресс-службе ПАО «Курганмашзавод» не стали раскрывать, о каких именно поставках идет речь. На оборонном предприятии URA.RU сообщили, что данная информация является служебной тайной.

Ранее URA.RU писало, что оборонный завод Кургана получит неустойку от партнера по контракту для Минобороны РФ. Курганский производитель БМП подал в суд на казанскую компанию из-за бракованной детали. Одиннадцатый арбитражный суд постановил взыскать с нее более 113 тысяч рублей.