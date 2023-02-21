Курганский водитель после ДТП узнала, что была лишена прав восемь лет назад

Сотрудники курганской ГИБДД после ДТП нашли водителя, которую лишили прав восемь лет назад

Курганская ГИБДД после ДТП нашла лишенного прав водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина-водитель из города Далматово (Курганская область) после наезда на пешехода узнала, что восемь лет ездила на автомобиле, будучи лишенной прав. Данные появились в материалах Далматовского районного суда.

Инцидент случился в октябре прошлого года. «П., лишенная права управления транспортными средствами, управляя автомобилем, нарушила правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, после чего оставила место совершения преступления», — говорится в материалах суда. Разыскавшие нарушительницу сотрудники ГИБДД сообщили женщине, что она была лишена прав в 2014 году.

Водитель отъезжала от аптеки задним ходом и сбила женщину. О наезде ей сообщили случайные свидетели. Вслед за пострадавшей водитель поехала в больницу. Когда она убедилась, что потерпевшей не угрожает опасность, то вернулась домой.

Вскоре к ней приехали сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали женщине, что она оставила место ДТП, а также сообщили, что она не имеет права водить машину. Водительского удостоверения ее лишили восемь лет назад за нарушение ПДД. При этом женщина частично оплачивала штраф по данному решению, но, по ее словам, полагала, что оплачивает наказание за сына.

Женщину признали виновной в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью лицом, лишенным права управления. Ей вынесли наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Также ее на два года лишили права управлять автомобилем. Кроме этого, она должна будет выплатить пешеходу 100 тысяч рублей. Ее арестованный автомобиль реализуют для погашения данного долга.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский водитель пьяным сбил пешехода. Смертельный наезд произошел, когда мужчина искал в салоне машины слетевший шлепанец.