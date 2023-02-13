Пьяный курганец сбил насмерть пешехода, когда искал в машине шлепанец

Курганский водитель в суде назвал причину наезда на пешехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского водителя признали виновным в смертельном ДТП, которое случилось, когда он пьяным потерял обувь в салоне автомобиля. Информация о приговоре и подробностях аварии появилась на сайте Кетовского районного суда.

Подсудимый в суде пояснил, что при езде с его ноги слетела обувь и застряла под педалью газа. «Водитель попытался достать шлепанец, в связи с чем отвлекся от управления автомобилем <…> Не успев принять меры к экстренному торможению, он допустил наезд левой частью автомобиля на пешехода, <…> что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в материалах суда.

Инцидент произошел в июле 2022 года в селе Садовом в вечернее время. Свидетели сообщили, что до аварии видели водителя Mitsubishi Lancer пьющим алкоголь у магазина. После ДТП госавтоинспекторы установили у него «состояние опьянения с показаниями прибора 1,169 мг/л». Водитель был взят под стражу. Потерпевший через несколько дней скончался от травм в больнице.

Суд постановил признать мужчину виновным в преступлении по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом на 2,5 года.

Ранее URA.RU сообщало, что после смертельной аварии водителя Lancer отправили под домашний арест. Также сообщалось, что сразу после наезда на пешехода водитель пытался уехать и скрыть запись видеорегистратора