Челябинский депутат-коммунист после приговора сдает мандат

Депутаты ЗСО на ближайшей сессии рассмотрят заявление Армана Аракеляна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области от КПРФ Арман Аракелян, которого Центральный райсуд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом URA.RU сообщил 21 февраля источник.

«Аракелян будет обжаловать приговор, так что решение райсуда еще не вступило в силу. Однако он уже сам написал заявление о сдаче мандата депутата заксобрания. И 22 февраля на заседании ЗСО депутаты примут это заявление», — заявил инсайдер.

Источник добавил, что депутатского мандата Аракелян лишился бы в любом случае, после вступления приговора суда в законную силу, но без его личного заявления этот процесс мог бы затянуться еще на пару месяцев. По его данным, челябинские коммунисты уже начали проводить консультации, кому достанется мандат Аракеляна, который избирался по спискам от КПРФ.

URA.RU связалось с первым секретарем обкома и руководителем фракции КПФР в ЗСО Игорем Егоровым. На звонок корреспондента он ответил, что пока не готов комментировать как сдачу мандата, так и то, кому достанется кресло депутата.

Аракеляна силовики задержали 4 марта 2022 года. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. По версии следствия, Аракелян платил крупные взятки сотрудникам Росавтодора и «Росдортехнологий». Центральный районный суд 17 февраля приговорил Аракеляна к девяти годам колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей.