Иммунолог Крючков заявил о скрытой волне коронавируса в России

22 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россияне стали реже делать тесты на COVID-19 при симптомах ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России идет скрытая волна заболеваемости COVID-19, так как люди с симптомами ОРВИ не делают тестирование на инфекцию, что сказывается на официальной статистике. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При симптомах ОРВИ люди перестали думать, что это ковид, поэтому не делают тесты. Но они могут болеть COVID-19, и это такая скрытая волна. Это еще в прошлом году в декабре было, и в январе, и весь февраль. Медленный рост ничего не отражает, на самом деле, потому что лабораторно подтверждается очень небольшой процент случаев. Недооценка увеличилась», — сказал Николай Крючков. Специалист отметил, что к концу февраля начнутся пиковые значения заболеваемости COVID-19 в стране. «Думаю, что в конце февраля должны быть пики. Соответственно, в марте заболеваемость будет держаться на каком-то уровне, потом пойдет умеренное снижение. А дальше в конце марта пойдет быстрый спад, и все быстро уйдет в апреле», — добавил иммунолог. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что сейчас не будет сильной волны, как было в прошлом году, однако она все равно будет ощутимой. «Изначально недооценка была раз в пять по заболеваемости, но это было год назад, когда только пришел „Омикрон“. Тогда мы поднимались до 200 тысяч. Но сейчас не столь сильная волна, как в прошлом году. Я думаю, что примерно вполовину от того, что было. Наверное, в пике у нас 100 тысяч будет», — заключил собеседник агентства. Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием лишь в 2024 году. Давать о себе знать он будет в конце осени, зимой и в начале весны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России идет скрытая волна заболеваемости COVID-19, так как люди с симптомами ОРВИ не делают тестирование на инфекцию, что сказывается на официальной статистике. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При симптомах ОРВИ люди перестали думать, что это ковид, поэтому не делают тесты. Но они могут болеть COVID-19, и это такая скрытая волна. Это еще в прошлом году в декабре было, и в январе, и весь февраль. Медленный рост ничего не отражает, на самом деле, потому что лабораторно подтверждается очень небольшой процент случаев. Недооценка увеличилась», — сказал Николай Крючков. Специалист отметил, что к концу февраля начнутся пиковые значения заболеваемости COVID-19 в стране. «Думаю, что в конце февраля должны быть пики. Соответственно, в марте заболеваемость будет держаться на каком-то уровне, потом пойдет умеренное снижение. А дальше в конце марта пойдет быстрый спад, и все быстро уйдет в апреле», — добавил иммунолог. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что сейчас не будет сильной волны, как было в прошлом году, однако она все равно будет ощутимой. «Изначально недооценка была раз в пять по заболеваемости, но это было год назад, когда только пришел „Омикрон“. Тогда мы поднимались до 200 тысяч. Но сейчас не столь сильная волна, как в прошлом году. Я думаю, что примерно вполовину от того, что было. Наверное, в пике у нас 100 тысяч будет», — заключил собеседник агентства. Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием лишь в 2024 году. Давать о себе знать он будет в конце осени, зимой и в начале весны.